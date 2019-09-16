Нальчик, 16 сентября, 2019, 10:19 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии отправлен в отставку вице-премьер Мурат Карданов. Указ о его освобождении от должности подписан 13 сентября главой республики Казбеком Коковым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Отставка чиновника

Сообщается, что заместитель главы правительства уволен в связи с переходом на другую работу. По данным источника в парламенте, Мурат Карданов может перейти на работу в законодательный орган.

На прошедших в единый день голосования выборах в парламент КБР шестого созыва его имя значилось в списке «Единой России». Напомним, партия набрала 65,79% голосов избирателей. В итоге из 70 депутатских мандатов 50 достанется «Единой России».