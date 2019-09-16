Иркутск, 16 сентября, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Шесть человек спасены на пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Иркутске. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Moscow.mchs.ru Пожарные

По данным ведомства, сообщение о задымлении в десятиэтажном кирпичном доме на улице Лермонтова поступило утром 15 сентября. На момент прибытия пожарных подъезд был заполнен дымом.

По словам помощника начальника караула пожарно-спасательной части №1 Евгения Гибадуллина, сложность заключалась в том, что особенно сильное задымление было зафиксировано на девятом этаже.

Выяснилось, что причиной задымления стал горящий мусор на лестничной клетке десятого этажа. По лестничному маршу газодымозащитная служба спасла шестерых человек. Никто не пострадал, подчеркнул Гибадуллин.

Пожар, который мог возникнуть из-за брошенной в мусорный пакет непотушенной сигареты, ликвидировали на площади 3 квадратных метра. Ущерб устанавливается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске на пожаре в пятиэтажном доме ночью 16 сентября погибли восемь человек, в том числе четверо детей.

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