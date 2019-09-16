Ханты-Мансийск, 16 сентября, 2019, 10:12 — ИА Регнум. В Югре по результатам проверок организации детского питания в образовательных учреждениях в 2018—2019 учебном году возбуждено 271 административное дело. А также назначено штрафов на общую сумму 2,36 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс службе управления Роспотребнадзора по ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Югра, Россия

В ходе лабораторного контроля качества в 2018—2019 учебном году в детских садах и школах региона исследовано более 1500 проб готовых блюд и продовольственного сырья. Удельный вес не соответствующих гигиеническим нормативам проб не превысил 1,5%.

Основными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований стали несоблюдение правил личной гигиены персонала, температурного режима хранения пищевых продуктов, режима мытья столовых, кухонной посуды и инвентаря.