Москва, 16 сентября, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Нет никаких проблем, если ряд российских банков, которые сейчас находятся под контролем ЦБ РФ, станут частными, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, высказавшегося о грядущей приватизации банковского сектора РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Всё зависит от того, о каких банках идёт речь, — сказал Делягин. — У нас сейчас из 11 крупнейших банков страны 10 государственные. В результате санации, проведённой госпожой Набиуллиной. И кроме ключевых банков — Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка — остальные могут быть и частными. Никаких проблем здесь нет. Но они стали государственными только в результате политики Банка России. Некоторые из них были поставлены на грань банкротства мошенниками, но и сами эти мошенничества выражали беспомощность управленцев перед действиями Банка России, а с другой стороны, стали возможны только в силу отсутствия реального контроля со стороны ЦБ».

Поэтому, как подчеркнул Делягин, нет никаких гарантий того, что, когда эти банки станут частными, история не повторится.

Напомним, как сообщалось ранее, Орешкин в интервью РБК, отвечая на вопрос о возможности приватизации крупных компаний, сообщил, что банки, которые находятся под контролем Банка России, «надо продать за реальную стоимость».