ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР более 70 единиц боеприпасов — СЦКК
Соледар, ДНР, 16 сентября, 2019, 10:13 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования 12 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 71 единицу боеприпасов. Об этом сообщили 16 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на горловском направлении ВСУ выпустили 15 мин калибра 82 мм. На донецком направлении украинские силовики выпустили 16 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие. На юге ДНР зафиксировано использование ВСУ гранатомётов разных видов и крупнокалиберного стрелкового оружия.
Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее под обстрелом украинских силовиков оказалась Васильевская насосная станция, обеспечивающая водой население Донбасса по обе стороны линии фронта. Персонал станции был вынужден скрыться в бомбоубежище. В результате обстрелов никто не пострадал.
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