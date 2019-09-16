Москва, 16 сентября, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Россия может усилить уровень безопасность на своих объектах по добыче нефти после атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии, заявил 16 сентября министр энергетики РФ Александр Новак.

Gazprom-neft.ru НПЗ

Министр напомнил, что в России существует закон о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, который выполняется, и в соответствии с законом предпринимаются все необходимые меры по защите.

«Такие ситуации, как атака на объекты Саудовской Аравии, требуют еще раз провести оценку текущей ситуации. Я думаю, мы будет также работать над этим», — сказал журналистам Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на нефтеперерабатывающие объекты Саудовской Аравии 14 сентября совершили хуситы, используя десятки беспилотных летательных аппаратов. По данным саудовских властей, добыча нефти в королевстве после атаки сократилась почти вдвое.

Представитель хуситов назвал эту операцию крупнейшей на территории Саудовской Аравии и заявил, что подобные атаки будут продолжаться, пока власти королевства не прекратят военные действия в Йемене.

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