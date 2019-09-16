Краснодар, 16 сентября, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Изменения в тарифы на проезд в пригородных электропоездах вступили в силу в Краснодарском крае с 15 сентября, новые тарифы утверждены приказом Региональной энергетической комиссии. Электропоезда в регионе обслуживают АО «Кубань Экспресс-Пригород» (КЭП) и АО «Северно-Кавказская ППК» (СКППК). Как сообщила пресс-служба АО «Кубань Экспресс-Пригород», стоимость проезда каждой десятикилометровой зоны составит 26 рублей 20 копеек.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

При этом проезд десятикилометровой зоны на маршрутах «Сочи — Роза Хутор — Сочи», «Туапсе — Имеретинский курорт — Туапсе», «Туапсе — Адлер Аэропорт — Туапсе», «Имеретинский курорт — Лазаревская — Имеретинский курорт», «Лазаревская — Адлер Аэропорт — Лазаревская», «Сочи — Адлер — Сочи», за исключением участков, являющихся составной частью указанных маршрутов: Адлер — Роза Хутор, Адлер — Имеретинский курорт, Адлер — Адлер Аэропорт, обойдется уже в 36 рублей 60 копеек. Таким образом, стоимость проезда из Туапсе в Адлер выросла до 400 рублей — ранее билет стоил 385 рублей.

На маршрутах «Имеретинский курорт — Роза Хутор — Имеретинский курорт», «Роза Хутор — Адлер Аэропорт — Роза Хутор», а также на участках Адлер — Роза Хутор, Адлер — Имеретинский курорт, Адлер — Адлер Аэропорт, являющихся составной частью маршрутов «Сочи — Роза Хутор — Сочи», «Туапсе — Имеретинский курорт — Туапсе», «Туапсе — Адлер Аэропорт — Туапсе», «Имеретинский курорт — Лазаревская — Имеретинский курорт», «Лазаревская — Адлер Аэропорт — Лазаревская» стоимость проезда десятикилометровой зоны составит 52 рубля 40 копеек.

На территории Адыгеи тариф на проезд в пригородных электричках сохранится на уровне 18,2 руб. за зону.