Калужские активисты защитили инвалида от неправомерных кредитов банка
Калуга, 16 сентября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. В Калуге активисты Общероссийского народного фронта помогли инвалиду признать в суде недействительными кредитные договоры, заключенные с банком. Общественники помогли заёмщице выстроить в суде линию защиты. В итоге судом было принято решение освободить заёмщицу от выплат процентов по кредиту, а также накопившихся штрафов и пени в размере около 200 тыс. рублей. Об этом 16 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба ОНФ в Калужской области Дмитрий Афанасьев.
В начале 2018 года в калужском отделении банка с женщиной-инвалидом было заключено пять кредитных договоров. Общая сумма выданных банком денег составила 247 тыс. рублей. В дальнейшем у женщины скопился долг в 200 тыс. рублей. В этой связи, у общественников возникли сомнения в правомерности действий сотрудников банка. Активисты поддержали ходатайство о назначении судебно-психиатрической экспертизы, чтобы определить состояние здоровье клиентки банка на момент заключения ею кредитных договоров.
Суд признал недействительными кредитные договоры. Сейчас эксперты планируют добиться того, чтобы ежемесячный банковский платёж женщины составлял не более 500 рублей в месяц, учитывая, что пенсия по инвалидности у женщины составляет около 9 тыс. рублей.