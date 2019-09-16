Москва, 16 сентября, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Запасы нефти на мировом рынке достаточны для покрытия потерь от атак на Saudi Aramco. Об этом сообщил 16 сентября журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Он отметил, что взрывы на нефтеперерабатывающих предприятиях в Саудовской Аравии в целом влияют на мировую энергобезопасность, однако нефтяных запасов хватит, чтобы компенсировать потери из-за чрезвычайного происшествия.

Ситуацию с нефтью Новак планирует обсудить 16 сентября с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азиз бен Сальманом. В России пока нет необходимости сверхсрочных мер, добавил глава Минэнерго.

Как сообщало ИА REGNUM, йеменские хуситы совершили атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco — крупнейшей в мире компании по объемам нефтедобычи. После этого добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась почти наполовину.

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