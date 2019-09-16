Лира, Уганда, 16 сентября, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Полиция округа Лира на севере Уганды задержала первокурсницу Кьямбогского университета, подозреваемую в инсценировке собственного похищения. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

(сс) mpayne1970 Кампала. Уганда

По информации полиции, 18-летняя Тедди Твиномашико была задержана на территории Университета Лира, где, как сообщается, она проживала у 21-летнего Хасада Муяньи, который, предположительно, является ее любовником.

Предполагаемая попытка инсценировки похищения была предпринята на прошлой неделе, когда Твиномашико, как сообщается, отправила несколько текстовых сообщений своим родителям домой, утверждая, что ее похитили. По ее словам, предполагаемые похитители угрожали убить ее, если родители продолжат звонить ей по телефону.

Родители девушки немедленно сообщили об этом случае в полицейский участок Киринья муниципалитета Кира.

Позже полицейские детективы отследили местонахождение телефона Твиномашико. Его обнаружили в общежитии университета Лира. Сама девушка находилась там же в компании Муяньи, студента третьего курса факультета общественной психологии в Университете Лира. В пятницу, 13 сентября, ее немедленно задержали.

«Она послала своим родителям несколько угрожающих текстовых сообщений, предупреждая их, чтобы они прекратили звонить на ее номер телефона, иначе они получат лишь ее тело», — заявил в воскресенье пресс-секретарь полиции региона Северный Киоги Джозеф Мугалья.

Он сказал, что подозреваемая будет переведена в полицейский участок Киринья, где был зарегистрирован случай похищения.