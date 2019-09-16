Москва, 16 сентября, 2019, 09:48 — ИА Регнум. В Госдуме увидели историческую закономерность во внедрении четырехдневной рабочей недели.

Хрущев и кукуруза

«Похоже, «четырехдневка» становится для либерал-бюрократов такой же модной догмой, как кукуруза для Хрущева», — рассуждает депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход России на четырехдневную рабочую неделю и назвал условия, при которых переход станет возможным.

Министерство труда обсудит введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.