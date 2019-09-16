Анадырь, 16 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Учёные биофакультета МГУ, Камчатского филиала Тихоокеанского института географии и специалисты нацпарка «Берингия» отмечают резкое снижение численности горбатых китов в проливе Сенявина на Чукотке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Горбатый кит

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В этом году учёным удалось сфотографировать лишь 16 горбатых китов, в 2017—2018 их было больше ста особей, при этом новорожденных очень мало, пояснили в нацпарке «Берингия».

Почему исчезли киты, специалисты точно ответить не могут, выдвигая несколько версий: изменение климата, отсутствие корма или естественная миграция.

Учёные продолжат исследования в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке коренные малочисленные народы выловили восемь серых китов.