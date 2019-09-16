Новосибирск, 16 сентября, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Причиной авиационного инцидента с пассажирским самолётом Boeing 737−800 авиакомпании «Глобус» 14 июня 2019 года стала ошибка пилотирования, об этом по итогам проверки сообщила 16 сентября Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

(сс) StockSnap Пилоты

Пассажирский Boeing, выполнявший рейс Москва («Домодедово») — Краснодар, при посадке в аэропорту Краснодара коснулся хвостовой частью фюзеляжа взлетно-посадочной полосы, в результате была повреждена обшивка и элементы самолёта. В момент инцидента на борту Boeing находились 170 пассажиров и шесть членов экипажа, обошлось без пострадавших.

«Причинами авиационного инцидента явились допущенные экипажем ошибки пилотирования, а также ненадлежащее использование требований Федеральных авиационных правил о выполнении полетов в гражданской авиации», — говорится в сообщении прокуратуры.

По итогам проверки прокуратура внесла гендиректору авиакомпании представление об устранении нарушений федерального законодательства, по итогам его рассмотрения пилоты были привлечены к дисциплинарной ответственности. Также командир и второй пилот самолёта привлечены к административной ответственности.