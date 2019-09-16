Якутск, 16 сентября, 2019, 09:30 — ИА Регнум. За минувшие выходные 14−15 сентября в Якутии природные пожары уничтожили более 20 тыс. гектаров лесного фонда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Лесные пожары

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По информации минэкологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, ликвидировано три очага возгораний, новых — не зарегистрировано.

В зоне контроля сгорело 20 067 гектара. На удалённых землях лесного фонда находятся 13 пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, по распоряжению Минприроды РФ можно не тушить пожары в отдалённых местах из экономической целесообразности.