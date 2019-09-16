Уфа, 16 сентября, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Чиновники Аскинского района Башкирии отремонтировали жилье сироте после вмешательства прокуратуры. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Цитата из х∕ф «Иваново детство». Реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР Сирота

По словам сотрудников надзорного ведомства, в 2015 году местный муниципалитет выделил однокомнатную квартиру женщине из числа детей-сирот. При этом жилище не соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям. В нем не было горячего водоснабжения, вентиляция была сломана, а потолок — не утеплен.

Прокуратура через суд потребовала у администрации Аскинского района устранить нарушения.

После того как суд согласился с доводами истца и защитил права сироты, местные чиновники организовали ремонт в квартире.

По словам сотрудников прокуратуры, в настоящее время в квартире установлен проточный водонагреватель, смонтирован вентиляционный канал, утеплены потолок и фундамент.