Благовещенск, 16 сентября, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Летнее наводнение 2019 года нанесло Приамурью ущерб более 6 млрд рублей. Об этом говорилось на совещании в Законодательном собрании Амурской области.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

Из указанной суммы 1,3 млрд рублей были выплачены жителям региона, лишившимся имущества. В качестве одной из мер, позволяющих в будущем избежать таких последствий, рассматривалось ограничение строительства в подверженных затоплению зонах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Благовещенске провели дезинфекцию домов и местности, откуда после паводка ушла вода. Во всем регионе наводнение уничтожило урожай на площади 225 тыс. гектаров.

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