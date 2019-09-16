Чита, 16 сентября, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Суд в Чите оштрафовал трёх местных жителей, которые ездили по городу на старом немецком мотоцикле в форме солдат вермахта. Инцидент произошёл 18 мая 2019 года, на открытии мотосезона.

Цитата из кф Адская поездка. реж Ларри Бишоп. 2008. США Байкеры

Как сообщает издание «Забайкальский рабочий», пытаясь выделиться, двое горожан и одна горожанка оделись в форму немецких солдат времён Второй мировой войны. Оседлали они мотоцикл с коляской BMW R75, на которой была установлена копия немецкого пулемёта MG-42.

«На шее у пассажира коляски была пулеметная лента на 100 патронов, снаряженная холостыми зарядами. Девушка-пассажир была «вооружена» копией винтовки СВТ-40», — отмечают в издании.

В результате байкерам удалось впечатлить не только жителей города, но и судью, который назначил им административное наказание за пропаганду либо публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики. Хотя ношение формы вермахта не запрещено для театрализованных представлений и реконструкции исторических событий в России, открытие мотосезона в Чите к таковым отнесено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд обвинил жителя Бурятии в пропаганде нацистской символики из-за фото немецких рыцарей, которые он разместил в своей группе в соцсети.

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