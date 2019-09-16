Сургут, Югра, 16 сентября, 2019, 09:15 — ИА Регнум. В Югре дольщиков, которые не дождались сдачи домов в срок, расселяют в арендное жильё. Такое решение приняли власти Сургута, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

В экономической столице Югры на сегодняшний день находится 14 проблемных объектов жилищного строительства. Правительство Югры позволило использовать фонд арендного жилья для пострадавших дольщиков до тех пор, пока будет их жильё введено в эксплуатацию.

Заместитель губернатора ХМАО Андрей Зобницев сообщил о порядке дисконта при оплате аренды жилья для дольщиков. Все они имеют право на скидку в 10%.

«Предусмотрены 40% скидки на коммунальные платежи для тех, у кого после оплаты ипотечного кредита остаётся сумма ниже прожиточного минимума, от 1 до 2 прожиточных минимумов — скидка 25%», — отметил Андрей Зобницев.