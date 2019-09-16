Гвадалахара, Мексика, 16 сентября, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Полиция Мексики обнаружила захоронение из 44 расчлененных тел в результате раскопок недалеко от города Гвадалахаре штата Халиско, сообщила 15 сентября The Daily Mail.

Цитата из кф Крестный отец. реж Фрэнсис Коппола. 1972. США Мафия

Найденные тела в разной стадии разложения были расчленены и сложены в 119 мешков. Страшную находку обнаружили после жалоб жителей на запах, который шел из-под земли. Первые мешки нашли 3 сентября, после чего раскопки продолжились.

Изначально предполагалось, что найдено 37 человек. Но к 14 сентября после судебных экспертиз число трупов возросло до 44.

Стоит отметить, что в августе в Гвадалахаре было обнаружено шесть убитых в конспиративной квартире одной из мексиканских банд. Полиция проверяет версию о связи выкопанных тел с тем убийством.