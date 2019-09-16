Москва, 16 сентября, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Жителям Камчатского края жилищно-коммунальные услуги обходятся дороже всего, траты составляют до 15% семейного бюджета. Речь идет о доле потребительских расходов среднестатистической семьи в 2018 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

В Магаданской области на ЖКУ уходит до 14% бюджета семьи, в среднем по России — 9,6%, сообщают РИА Новости.

От 13,5 до до 12,1% бюджета тратят на «коммуналку» жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Коми, Рязанской, Новгородской и Ленинградской областей, Чукотки, Ставрополья, Смоленской, Тюменской, Ярославской областей.

Меньше всего такие траты отражаются на бюджете жителей Дагестана (4,6%), Ингушетии (4,8%), Хакасии (7,1%), Татарии (7,1%) и Чечни (7,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2019 года долги жителей РФ за ЖКУ составили 564,5 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем в I квартале прошлого года.

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