Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 сентября, 2019, 09:01 — ИА Регнум. 13 сентября 2019 года представители компании «Газпром Межрегионгаз Ярославль» не сняли пломбы с задвижек, которые ограничивают подачу газа на котельную ООО «ПЭК» Переславля-Залесского. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Переславля. Пломбы были установлены 3 сентября 2019 года, когда по постановлению администрации котельная ООО «ПЭК» была остановлена для капитального ремонта сетей.

Переславль

Планировалось, что котельная не будет работать 10 дней. 13 сентября в дома переславцев и в объекты социальной сферы должна была вернуться горячая вода. По сообщениям администрации, сети были заполнены, котельная готова, ждали только включения подачи газа. Однако газовики не сняли пломбы с задвижек. Котельная ООО «ПЭК» обеспечивает теплом и горячей водой 80% потребителей Переславля. Соответственно, сейчас практически весь город остался без горячей воды. Там, где тепло подается от котельных ООО «МЭС» — это микрорайоны Чкаловский и Молодежный — горячей воды нет уже несколько месяцев из-за конфликта собственников котельных с администрацией города.

«В настоящее время ведутся переговоры с Газпромом для решения этого вопроса, чтобы возобновить подачу газа в начале следующей недели,» — сообщается на сайте администрации Переславля-Залесского.

Причина, по которой газовики отказались открывать задвижки, неизвестна. Долг ООО «ПЭК» перед компанией Газпром Межрегионгаз на 1 августа 2019 года составлял 597 миллионов рублей. Однако все лето, за исключением технологического перерыва на две недели, газ на котельную ООО «ПЭК» подавался. Глава Переславля Валерий Астраханцев на заседании общественной палаты города 6 сентября 2019 года заявил, что все проблемы с оплатой газа за котельную «ПЭК» решены, подписаны соглашения о расщеплении платежей, и текущие оплаты перечисляются в Газпром.