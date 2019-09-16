Сухум, 16 сентября, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Первая абхазская спортсменка Эрика Кварчия выполнила норматив мастера спорта России по настольному теннису. Об этом сообщил тренер Эрики президент Федерации настольного тенниса Абхазии, передает 15 сентября Апсныпресс.

Sputnik-abkhazia.ru Эрика Кварчия

Кварчия выполнила норматив мастера спорта России на 49-м всероссийском Сочинском турнире (мастерском) по настольному теннису, заняв вместе с Рамилем Матыгулиным (Казань) первое место в смешанном парном разряде.

В турнире принимали участие более 100 спортсменов из 22 регионов России. Соревнования проводились в мужском и женском одиночных разрядах, в женском и мужском парных разрядах, а также в смешанном парном разряде.