Муйский район, Бурятия, 16 сентября, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Ресурсоснабжающие организации в Муйском районе Бурятии сбрасывали сточные воды в реки Муя и Муякан, не имея документов на пользование водными объектами. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Организации не вели производственный контроль качества сточных вод, не разрабатывали планы природоохранных мероприятий. Указанное создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», — отметили в надзорном органе.

В результате руководитель организаций привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тыс. рублей. Двое виновных должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Предприятия также провели работы по санитарной обработке сточных вод, исследовали сток для получения разрешения на пользование реками.

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