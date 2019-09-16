Томск, 16 сентября, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Из аэропорта «Томск» сегодня, 16 сентября, вылетел первый авиарейс Томск — Кедровый — Томск. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Tomsk.gov.ru Из Томска в Кедровый можно улететь на самолёте

По словам замгубернатора по промышленной политике Игоря Шатурного, возрождение полётов в Кедровый стало возможным благодаря губернаторской программе развития местных воздушных перевозок. Перед началом полётов была восстановлена взлётно-посадочная площадка бывшего кедровского аэропорта. В техническом рейсе принял участие губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Авиарейсы дважды в неделю (по понедельникам и пятницам) будет выполнять авиакомпания «СиЛА» на 17-местном Ан-28. Цена билета — две тысячи рублей, продолжительность полёта — полтора часа. В областном бюджете предусмотрено 8 млн рублей до конца года для субсидирования авиарейса.

Напомним, авиасообщение между Томском и Кедровым было прервано в 2006 году. Внутрирегиональное авиасообщение в Томской области начали возрождать в октябре 2017 года. Был возобновлён авиарейс Томск — Каргасок; Каргасок — Новый Васюган — Томск.

Добавим, город Кедровый с населением порядка 3 тыс. человек расположен на северо-востоке Васюганской равнины, в долине реки Чузик (бассейн Оби), в 480 км к западу от Томска.