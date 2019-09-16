Пекин, 16 сентября, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Укреплять сетевую безопасность Китайской Народной Республики распорядился ее председатель Си Цзиньпин в выступлении, посвященном проходящей неделе надежного интернета. Об этом сообщило 16 сентября агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Лидер КНР заявил, что специальные ведомства должны повышать информированность китайских граждан. Он также отметил необходимость добиться того, чтобы интернет был инновационным и открытым, но под контролем.

Напомним, что в Китае подавляющее количество пользователей подключены к международной сети через высокоскоростные соединения. Доступ к иностранным сайтам на территории страны ограничивается по «черному списку» и с помощью фильтров по ключевым словам. В интернет-кафе, чтобы получить доступ к сети, необходимо предъявить паспорт.