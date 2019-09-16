Сеул, 16 сентября, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Не смотря на вялый спрос экспорт автомобилей из Южной Коре продолжает увеличиваться пятый месяц подряд. Об этом сообщает Yonhap News о ссылкой на представителей Ассоциации корейских предприятий автомобильной промышленности (KAMA).

Южнокорейский автомобиль

Согласно опубликованным данным, в августе 2019 года экспорт автомобиль составил 3,5 трлн вон ($2,97 млрд), что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в общей сложности в августе из Южной Кореи было экспортировано 164 154 автомобиля, что на 3,4% меньше по сравнению с августом прошлого года. По словам представителей Ассоциации корейских предприятий автомобильной промышленности, сокращение экспорта связано с падением мирового спроса.

Стоит отметить, что экспорт компании Hyundai вырос на 7,5%, KIA — на 6,5%, однако экспорт GM Korea, напротив, сократился на 3,5%, SsangYong — на 22,1%, Renault Samsung — на 38,9%.