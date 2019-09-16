Москва, 16 сентября, 2019, 08:29 — ИА Регнум. «Однажды… в Голливуде» собрал в российском прокате 1 миллиард рублей, данные опубликованы на сайте ЕАИС — информационной системы, где публикуются сведения о показах фильмов в отечественных кинотеатрах.

Дарья Драй ИА REGNUM Квентин Тарантино

«Однажды…в Голливуде» стартовал в российском прокате 8 августа, за первые выходные он собрал больше 460 миллионов, а за пять недель — 1 085 060 720 рублей. Девятый фильм Квентина Тарантино стал самым успешным в России из всех раннее снятых и показанных в нашей стране после 2004 года, когда статистика российского проката стала вестись на постоянной основе.

«Однажды в… Голливуде» — первая картина режиссера, которую не продюсировал Харви Вайнштейн и его компания The Weinstein Company после скандала, в котором продюсера обвинили в сексуальных домогательствах ведущие актрисы Голливуда.

По данным Box Office Mojo на 15 сентября, в США лента собрала $136 906 627, а в мировом прокате — $192 500 000. Больше всего картина пришлась по вкусу англичанам и французам, где сборы составили $22 629 424 и $18 833 423 соответственно.