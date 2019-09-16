Благовещенск, 16 сентября, 2019, 08:22 — ИА Регнум. Заболеваемость ОРВИ, зафиксированная на прошедшей неделе В Амурской области, сохраняется на не опасных значениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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За прошедшую неделю, с 9 по 15 сентября, в регионе зарегистрирован 1971 случай заболевания ОРВИ, что на 42% ниже недельного эпидемиологического порога и соответствует среднемноголетнему статистическому показателю.

Также в Приамурье продолжается вакцинация населения от вируса гриппа. К концу прошлой недели вакцинацию прошли 243 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России началось внедрение новой, четырёхвалентной вакцины против гриппа, способной оказать своё воздействие на все существующие штаммы вируса.