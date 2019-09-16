Абакан, 16 сентября, 2019, 08:18 — ИА Регнум. В Хакасии специалисты республиканского управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности назвали основные причины пожаров на автотранспорте, которых в регионе с начала 2019 года зарегистрировано 59.

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Как сообщили ИА REGNUM 16 сентября в ведомстве, такие возгорания в основном возникают из-за нарушения правил устройства и эксплуатации транспортного средства, неосторожного обращения с огнём. Также пожары на автотранспорте могут возникнуть из-за использования открытого огня для прогрева машины.

В холодное время года риски возникновения пожаров на транспорте увеличиваются.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Хакасии с начала 2019 года зарегистрировано более 1,7 тыс. пожаров.

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