Пермь, 16 сентября, 2019, 08:17 — ИА Регнум. В Пермском крае правительство приняло решении о продлении моратория на штрафыдля индивидуальных предпринимателей (ИП), которые не заключили договоры на вывоз отходов с регоператором (ПКГУП «Теплоэнерго»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбор мусора

Напомним, ранее действие моратория планировалось до 15 сентября. Сейчас его срок продлен до 1 октября.

Продление моратория связано с тем, что в настоящее время ведется разработка законопроекта, который должен освободить ряд категорий предпринимателей от двойных квитанций. В частности, такая проблема актуальна для индивидуальных предприниматели, работающих в сфере IT-технологий на дому. Ранее они получили по две квитанции, как владельцы квартир, а также как ИП. Хотя их мусор в большей степени виртуальный.

Ожидается, что Законодательное собрание Прикамья рассмотрит законопроект в сентябре.