Симферополь, 16 сентября, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Сон в положении сидя является самым опасным для человека, он плохо влияет на сердце. Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио «Спутник в Крыму».

Карл Павлович Брюллов. Сон бабушки и внучки. 1829

По его словам, у спящих сидя увеличивается внутрибрюшное давление, из-за чего возникают отеки. Негативные последствия в таком случае — расширение вен и тромбоз.

Спать на боку вредно для позвоночника, а при сне на животе растет внутрибрюшное давление. Полезнее всего спать на спине, а также позволять себе дневной сон, который дает бодрость и снижает риск болезней сердца.

Еще один совет специалиста — спать не менее восьми часов в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее медики рекомендовали тем, кто хронически недосыпает, добавить в рацион овощи, богатые белком и клетчаткой крупы, миндаль или грецкие орехи.

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