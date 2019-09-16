Москва, 16 сентября, 2019, 08:16 — ИА Регнум. В Москве 16 сентября ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили в центре «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

"Столичный регион останется под опекой мощного североатлантического циклона, генерирующего поля облачности и скоротечных осадков при температурном фоне немного ниже климатической нормы середины сентября», — говорится в прогнозе.

Синоптики отмечают облачную погоду с прояснениями и кратковременные дожди. Температура воздуха составит от 13 до 15 градусов. В Московской области от 11 до 16 градусов. Ветер порывистый, его скорость достигнет 13 м/с.