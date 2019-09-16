Москва, 16 сентября, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Самой бюджетной японской моделью авто в России на сегодняшний день является седан Datsun on-DO. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

ООО «Ниссан Мануфэкчуринг РУС» Салон автомобиля Datsun-on-DO

Стоимость Datsun on-DO равна 490 тыс. рублей. За эту цену покупатель получит авто с мотором мощностью 87 л. с. рабочим объёмом 1,6 л., который работает с механической коробкой передач и передним приводом.

Второе место в рейтинге самых дешёвых японских авто занимает хэтчбек Datsun mi-DO. Его цена составляет 555 тыс. руб. Тройку лидеров закрывает кроссовер Nissan Terrano. Он стоит 931 тыс. рублей.

На четвертом и пятом местах расположились седан Toyota Corolla (1 173 тыс. рублей) и кроссовер Mitsubishi ASX (1 189 тыс. рублей).

Напомним, по итогам первых шести месяцев 2019 года наиболее продаваемым японским авто в России стал бизнес-седан Toyota Camry. С января по август 2019 года в РФ было продано 16,3 тыс. экземпляров этой модели, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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