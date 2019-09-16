Тбилиси, 16 сентября, 2019, 08:14 — ИА Регнум. На 150 лари ($50,9) планируют поднять с 1 октября 2019 года заработные платы школьным учителям в Грузии, передает 16 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Отмечается, что заработная плата старших учителей составит 1011 лари ($343), 1435 лари ($487) — для ведущих учителей и 1745 лари ($592) — для наставников. Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии планирует также увеличить на 20% заработные платы директоров школ.

Отметим, 2019−2020 учебный год в школах Грузии начинается с 16 сентября. Сегодня в первые классы пришли более 54 тыс. детей. Все они получили учебные гаджеты с образовательными программами.