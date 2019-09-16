Вашингтон, 16 сентября, 2019, 08:13 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не готов к переговорам с руководством Ирана без предварительных условий. Об этом глава Белого дома заявил на своей странице в Twitter, опровергнув появившиеся в прессе соответствующие сообщения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп. Иран

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«Лживые СМИ говорят, что я готов встретиться с Ираном «без предварительных условий». Это неверное утверждение (как всегда)», — заявил Дональд Трамп.

Напомним, на прошедшей неделе в американских СМИ появилась информация о готовящейся встрече президента США Дональда Трампа с иранским президентом Хасаном Рухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По данным источников агентства Bloomberg, Белый дом уже начал подготовку к встрече.

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Ранее 10 сентября госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможность встречи президентов Соединённых Штатов и Ирана на полях Генассамблеи ООН.