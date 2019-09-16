Пекин, 16 сентября, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Известный китайский режиссер и актер Джеки Чан извинился перед жителями России за то, что не смог приехать в Москву. Видеообращение было выложено на сайте телеканала «CGTN на русском» 16 сентября.

Eva Rinaldi Джеки Чан

Джеки Чан планировал приехать на премьеру фильма «Вий 2: Тайна печати дракона». Он сообщил, что у него не получилось нанести визит в Москву, хотя, очень этого хотел. Актер извинился перед своими поклонниками и добавил по-русски: «прошу прощения» и «я вас люблю».

Режиссер также поздравил всех с приближением 70-летия создания Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений с Россией.

«Дружба между Россией и Китаем продолжится на веки вечные», — добавил в конце обращения Джеки Чан.

Напомним, что премьера фильма «Вий 2: Тайна печати дракона» состоялась в России 11 сентября. По сюжету герой картины получает от Петра I задание составить карту Дальнего Востока и попадает в Китай.