Челябинск, 16 сентября, 2019, 08:06 — ИА Регнум. В Челябинске к информированию граждан о переходе на цифровое ТВ подключат телевидение. Такую задачу поставила врио мэра Наталья Котова.

Minsvyaz.ru Телевидение

Этому предшествовала озвученная на аппаратном совещании в мэрии информация о том, что граждане плохо информированы о скором отключении аналогового ТВ. Низкая информированность отмечена даже несмотря на раздачу памяток и размещение на сайтах соответствующих объявлений. Граждане обращаются к чиновникам и задают им вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, аналоговый сигнал на Южном Урале отключат 14 октября. Ранее это собирались сделать 3 июня.