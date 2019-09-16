Москва, 16 сентября, 2019, 07:59 — ИА Регнум. До конца 2019 года с космодрома «Куру» во Французской Гвиане стартует ещё одна российская ракета-носитель «Союз-СТ». Как уточнили в Германском центре авиации и космонавтики DLR, следующий пуск намечен на 17 декабря.

Ракета с кораблем «Союз» перед стартом

Читайте также: Ракета-носитель «Союз» вывела на орбиту первый спутник Руанды

Отмечается, что российская ракета выведет на орбиту итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, а также два французских спутника — EyeSat и ANGELS.

Ранее старт «Союза-СТ» намечался на октябрь-ноябрь, однако был перенесён на более познаний срок из-за неготовности зарубежных космических аппаратов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б», которая доставила на орбиту первый орбитальный спутник Руанды Icyerekezo. Он стал частью проекта, который правительство Руанды реализует совместно с британской компанией OneWeb. Планируется, что Icyerekezo позволит обеспечить школы в удалённых регионах Руанды доступом к сети интернет.

Также по теме: Российская ракета вывела на орбиту четыре спутника связи O3b Network

Ещё одна ракета с космодрома Гвианского космического центра была запущена в апреле 2019 года. Она вывела на орбиту четыре спутника связи компании O3b Network (Великобритания).