Челябинск, 16 сентября, 2019, 07:52 — ИА Регнум. В Челябинске многие граждане не знают, как перейти на на цифровое телевидение с аналогового. Вопрос был поднят на аппаратном совещании в мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Российское телевидение

Такая ситуация возникла на фоне того, что о переходе на цифровое ТВ в городе и области говорят с весны. На официальных сайтах размещены объявления, а населению выдают специальные памятки. Тем не менее пока информированность оставляет желать лучшего, переживают чиновники. Граждане обращаются к ответственным лицам и пытаются понять, насколько законны такие действия и как перейти на новую систему.

Отметим, отключить в Челябинской области аналоговое телевидение собирались 3 июня. Однако затем срок был перенесён на 14 октября.