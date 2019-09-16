Новокузнецк, Кемеровская область, 16 сентября, 2019, 07:39 — ИА Регнум. В Новокузнецке за причинённый ложным сообщением о минировании ущерб с мужчины взыскали 15 тысяч рублей. Ранее он был осужден за это на 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на этот же срок, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Кемеровской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

Как уточнили в ведомстве, в феврале житель Новокузнецка позвонил в полицию и сказал, что торгово-развлекательный центр «Сити Молл» заминирован. Для проверки сигнала были отправлены работники МВД, МЧС, ФСБ и скорой помощи. Как выяснилось, действовал мужчина из хулиганских побуждений. В мае он был осуждён по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Однако прокурор Центрального района города подал в суд иск с требованием взыскать с осужденного 15 тысяч рублей. Суд удовлетворил эти требования.