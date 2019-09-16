Москва, 16 сентября, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Сегодня, 16 сентября, главы трёх стран — России, Турции и Ирана — обсудят дальнейшие совместные усилия по урегулированию ситуации в Сирии, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Анкара. 2018

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Пятая трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Ирана Хасана Рухани состоится в Турции.

В частности, главы трех государств обсудят меры по окончательной ликвидации террористической угрозы в Идлибе и на северо-востоке Сирии.

Также Путин, Эрдоган и Рухани намерены обсудить формирование и запуск Конституционного комитета и проблемы беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября ситуация в Сирии стала одной из тем переговоров российского президента Владимира Путина с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

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