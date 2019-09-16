Нью-Дели, 16 сентября, 2019, 07:25 — ИА Регнум. За 2019 год Пакистан нарушил режим прекращения огня на так называемой линии контроля в спорной области Кашмир более 2050 раз, при этом был убит по меньшей мере 21 гражданин Индии. Об этом 15 сентября заявило министерство иностранных дел Индии, пишет газета Kronen Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Конфликт между Индией и Пакистаном

«Мы подчеркиваем нашу обеспокоенность по поводу спровоцированных пакистанскими войсками нарушений режима прекращения огня», — заявил официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар.

К ним относятся также «поддержка проникновения террористов через границу и нападения на индийских гражданских лиц и пограничные посты».

Конфликт между Индией и Пакистаном из-за Кашмира тлеет с 1947 года. Обе страны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, установленного в 2003 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября индийский министр Виджай Кумай Сингх заявил, что у страны есть «особый план и стратегия» относительно части Кашмира, находящейся под контролем Пакистана.