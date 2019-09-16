Тугулым, Свердловская область, 16 сентября, 2019, 07:39 — ИА Регнум. В Свердловской области житель Тугулымского района задержан по подозрению в причинении смерти по неосторожности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Охотничье ружье

В отношении мужчины 1970 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

По версии следствия, группа из четырёх человек отправилась охотиться на рябчиков неподалёку от посёлка Ертарский. Один из охотников (подозреваемый) начал разряжать ружьё, в результате чего произошёл непроизвольный выстрел, и пуля попала в спину другому охотнику, 1960 года рождения.

Несмотря на то, что мужчины немедленно попытались доставить раненого в медицинское учреждение, потерпевший скончался во время транспортировки от ранений внутренних органов.