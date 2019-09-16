Магадан, 16 сентября, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Следственное управление СК России Магаданской области обвиняет местного 44-летнего жителя в избиении человека, повлекшего смерть, сообщила 13 сентября пресс-служба ведомства.

Убийство

По версии следствия, 10 сентября обвиняемый пришел в гости к матери своего знакомого в поселке Клёпка Ольского. Там он обнаружил посторонних людей, которые распивали спиртные напитки, и стал требовать их покинуть дом, из-за чего завязалась драка с одним из гостей.

Отмечается, что в ходе потасовки скончался 43-летний мужчина.

Следователи следственного управления возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

Сообщается, что обвиняемый дал признательные показания. Проведена их проверка в ходе следственного эксперимента, где он показал, как наносил удары. Расследование продолжается.