Сеул, 16 сентября, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Столица Южной Кореи занимает шестую строчку мирового рейтинга городов с высокими ценами на продукты питания. Об этом сообщает Yonhap News о ссылкой на базу данных Numbeo.

Сеул

Согласно результатам исследования, объектами которого стали 375 крупных городов мира, показатель Сеула составил 105,01 пункта.

Известно, что при расчете индекса учитывались розничные цены на рынке.

Стоит отметить, что продукты в Сеуле намного дороже, чем в таких мегаполисах, как Нью-Йорк (на 5,01%) и Токио.

Самые высокие цены на продукты питания были зарегистрированы в Цюрихе (130,18 пункта), Базеле (128,26 пункта), Лозанне (127,70 пункта), Женеве (119,81 пункта) и Берне (113,57 пункта).

Известно, что в двадцатку рейтинга также вошли: Нью-Йорк (США, 7-е место), Тронхейм (Норвегия, 8-е место), Гонолулу (США, 9-е место), Токио (Япония, 15-е место), Торонто (Канада, 19-е место).

Согласно исследованию, самые низкие цены на продукты питания были зарегистрированы в Равалпинди (Пакистан).