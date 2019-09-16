Новосибирск, 16 сентября, 2019, 07:07 — ИА Регнум. В Новосибирске накануне, 15 сентября, прошла сильная гроза. После неё в социальных сетях появилась видеозапись, где запечатлён момент, как молния ударяет в движущуюся машину на Бердском шоссе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молния

Происшествие снято на видеорегистратор ехавшего рядом автомобиля.

«Водитель, к счастью, не пострадал. По некоторым данным, молния ударила в непосредственной близости от автомобиля», — сообщают «Все новости Новосибирской области».