Оренбург, 16 сентября, 2019, 06:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области в законную силу вступил приговор в отношении сотрудника Западно-Уральского управления Ростехнадзора и руководителя ряда компаний. Они признаны виновными в коррупционном преступлении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по региону.

Коррупция

По данным правоохранительных органов, в 2017 году начальник отдела по надзору в горнорудной и металлургической промышленности по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора и глава трех фирм решили обогатиться за счет предпринимателя, чья компания является подконтрольной Ростехнадзору. Посредник уговаривал бизнесмена дать взятку в размере 1 млн рублей сотруднику Ростехнадзора, чтобы в дальнейшем иметь преференции.

Суд признал начальника отдела по надзору в горнорудной и металлургической промышленности по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора виновным в вымогательстве крупной взятки и приговорил к штрафу в 2 млн рублей. Чиновник лишен классного чина «советник государственной гражданской службы 1-го класса» и ему запрещено занимать должности на госслужбе в течение пяти лет.

Руководитель ряда компаний, который выступил в качестве посредника, оштрафован на 1,8 млн рублей, также он лишён специального звания.