Вашингтон, 16 сентября, 2019, 06:48 — ИА Регнум. Во время рабочих поездок по стране президент США Дональд Трамп проведет встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и его австралийским коллегой Скоттом Моррисоном, сообщает 15 сентября пресс-служба Белого дома.

Narendramodi.in Нарендра Моди и Дональд Трамп

Сообщается, что вместе с Моди Трамп намерен принять участие в Хьюстоне, штат Техас, где лидеры обсудят развитие отношений в сфере торговли вообще и энергетики в частности.

Далее глава Белого дома посетит Уапакоенту, штат Огайо, где пройдет встреча с австралийским премьером. Отмечается также, что Моррисон приглашен Трампом на официальный прием в резиденции президента США.

Ранее конгрессмены США призвали американского лидера повысить давление на Индию в связи с накалением обстановки в индийском штате Джамму и Кашмир.