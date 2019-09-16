Красноярск, 16 сентября, 2019, 06:40 — ИА Регнум. В Красноярске обстоятельства гибели восьмерых человек при пожаре устанавливает следствие. Как сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по краю, возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Уголовное дело

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По предварительным данным, в квартире на улице Гусарова в Красноярске жила семья с двумя детьми, на выходные к ним приехали родственники также с двумя детьми. Ночью 16 сентября в этой квартире произошёл пожар.

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Пожарных вызвали соседи. В квартире были обнаружены тела восьми человек. Предварительная причина пожара — короткое замыкание. Также рассматривается версия о неосторожном обращении с огнём.

Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, к тушению пожара на Гусарова привлекались 43 человека и 16 единиц техники.