Тысячи челябинцев посетили авиашоу легендарных «Стрижей»
Челябинск, 16 сентября, 2019, 06:39 — ИА Регнум. В Челябинске тысячи граждан с детьми посетили авиашоу легендарной пилотажной группы «Стрижи», которое прошло 14 сентября. Праздник состоялся на аэродроме «Шагол», сообщает пресс-служба мэрии.
Mil.ru
Пилотажная группа «Стрижи»
На истребителях «МИГ-29» собравшимся продемонстрировали фигуры высшего пилотажа. Среди них «бочку», «звезду», «тюльпан», «копьё» и «пирамиду».
Также на аэродроме работала выставка спасательной и противопожарной техники. Дополнял праздник концерт, в котором участвовали местные творческие коллективы.
Как сообщало ИА REGNUM, праздник приурочен ко дню города. Челябинску исполнилось 283 года.