Челябинск, 16 сентября, 2019, 06:39 — ИА Регнум. В Челябинске тысячи граждан с детьми посетили авиашоу легендарной пилотажной группы «Стрижи», которое прошло 14 сентября. Праздник состоялся на аэродроме «Шагол», сообщает пресс-служба мэрии.

Mil.ru Пилотажная группа «Стрижи»

На истребителях «МИГ-29» собравшимся продемонстрировали фигуры высшего пилотажа. Среди них «бочку», «звезду», «тюльпан», «копьё» и «пирамиду».

Также на аэродроме работала выставка спасательной и противопожарной техники. Дополнял праздник концерт, в котором участвовали местные творческие коллективы.

Как сообщало ИА REGNUM, праздник приурочен ко дню города. Челябинску исполнилось 283 года.